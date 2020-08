Van der Schueren verwacht ondanks uitvallen van rappe man wel wat van zijn manschappen: "Goed resultaat kan"

Wat kan Circus-Wanty Gobert in Milaan-Sanremo, te midden al dat geweld van de internationale topploegen? Ze zijn alvast niet van plan zich neer te leggen bij een rol in de vergetelheid, ondanks kunnen ze niet rekenen op één van hun snelle mannen.

Ook Circus-Wanty Gobert staat in Milaan met slechts zes renners aan de start. Het maakt de job van Hilaire Van der Schueren nog wat moeilijker. "Met deze vermindering van zeven naar zes renners, was het niet makkelijk om een selectie te maken. Er waren namelijk een dozijn kandidaten binnen ons team. Dupont maakt uiteindelijk geen deel uit van de selectie, omdat hij in Milaan-Turijn zwaar ten val kwam en last heeft van zijn rug."

MINDER ZWAAR

Toch wel een aderlating en vooral zonde voor de renner zelf. "Het is spijtig, want ik wou dat hij deze klassieker ontdekte. Het zal voor een volgende editie zijn." Toch slaat Van der Schueren niet aan het twijfelen. "Onze groep kan een goed resultaat bereiken. Een wedstrijd van 300 kilometer is altijd speciaal, maar ik heb de indruk dat dit nieuwe parcours zonder de Capo en de Turchino minder zwaar is."

Van der Schueren ziet andere omstandigheden meer doorwegen. "De warmte zal opnieuw een grote rol spelen, want de renners zullen meer dan zeven uur onderweg zijn. Ik heb enkele denkpistes, maar de vorige wedstrijden zijn niet echt voldoende om een goed beeld te hebben over wie al dan niet in de finale aanwezig zal zijn. We zullen dus tijdens de wedstrijd moeten ervaren wie zich best voelt."