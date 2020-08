🎥 Jumbo-Visma geeft beelden vrij uit ploegwagen bij winst Van Aert: "Wout, je bent een held, jongen"

Voor heel Jumbo-Visma is de triomf van Wout van Aert in Milaan-Sanremo natuurlijk een geweldig succes. De vreugde in het kamp van de Nederlandse ploeg was dan ook navenant. Bij Jumbo-Visma vinden ze Van Aert alleszins een held.

Niet enkel voor Van Aert zelf, ook voor Jumbo-Visma is dit het eerste Monument. Een filmpje van de ploeg laat zien hoezeer er met Wout mee geleefd werd. Toen die als eerste over de streep kwam, schreeuwden ze het uit in de ploegwagen: "Yes, yes!" Waarna Jan Boven Wout toespreekt met de micro. "Wout van Aert, je bent een held, jongen." Vervolgens werden natuurlijk ook de teamgenoten die er voorin niet bij waren op de hoogte gesteld. "Wout wint jongens, Wout wint de koers." En daarna volgde er nog één langgerekte: "Yesss!" En of ze bij Jumbo-Visma blij zijn met Wout van Aert. Meer dan terecht, natuurlijk.