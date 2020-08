Bondscoach kan opgelucht ademhalen: met Van Avermaet alvast één kopman bekend voor EK

Greg Van Avermaet is na afloop van Milaan-Sanremo met nieuws naar buiten gekomen: hij gaat op 26 augustus meedoen aan het EK wielrennen. Bondscoach Rik Verbrugghe zal alvast blij zijn dat Van Avermaet hiertoe bereid is.

Het dreigde immers een lastige klus te worden om grote namen aan de start van het EK te krijgen, gezien de timing van het kampioenschap. Het EK gaat immers exact drie dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk door.

Het vindt ook wel in Frankrijk plaats, in Plouay namelijk, dat is nog een meevaller. Toch is het geen evidentie om daar met een sterke ploeg aan de start te komen. Met Van Avermaet is er alvast één renner die België daar kan uitspelen.

NOG ANDERE KOPMANNEN?

Van Avermaet heeft aangegeven voor eigen rekening te zullen mogen rijden, al is het wel mogelijk dat ook nog andere Belgische deelnemers als kopmannen worden aangduid.