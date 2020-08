Deceuninck-Quick.Step bevestigt deelname Mauri Vansevenant en gaat voor ritzege in de Dauphiné

Het plan van Deceuninck-Quick.Step was om Mauri Vansevenant na de Tour de l'Ain ook de Dauphiné te laten rijden. Dat staat ook helemaal vast nu de ploeg de selectie voor de Dauphiné heeft vrijgegeven. Tim Declerq is de andere Belg die deze wedstrijd gaat rijden.

Naast onze twee landgenoten trekt Deceuninck-Quick.Step natuurlijk met nog een rist sterke pionnen naar de Dauphiné. Ook Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Bob Jungels en James Knox komen er aan de start.

Voor Vansevenant zal het zijn tweede koers worden als profrenner. Zijn debuut voor Deceuninck-Quick.Step maakte hij deze week in de Tour de l'Ain. In de derde en laatste rit naar de Grand Colombier zat Vansevenant mee in de vroege ontsnapping.

Sportdirecteur Tom Steels blikt al vooruit naar de Dauphiné. "Het is misschien één van de lastigste koersen van het seizoen. Het weekend in het bijzonder zal zwaar worden, met mogelijk ook grote verschillen in het klassement. We hopen op een ritzege, maar ook op renners die met een goed gevoel uit deze koers komen."