Roglic en Jumbo-Visma geven al ferm visitekaartje af voor de Tour: "Positief verrast hoe sterk we nu al zijn als team"

Laat de Ronde van Frankrijk maar komen, moeten Primoz Roglic en Jumbo-Visma wellicht denken. Niet dat de korte Tour de l'Ain garanties kan bieden, maar het was toch heel straf wat Roglic en zijn ploeg daar voor mekaar kregen.

Roglic werd tweede in de openingsetappe en won de twee volgende zware bergritten. Ook de eindzege is voor hem. Dat zijn heel aardige adelbrieven, zeker omdat ook alle toppers van Ineos meededen. Die ploeg heeft werk voor de boeg, want Jumbo-Visma creëerde dit weekend een numerieke meerderheid.

Ik ben blij dat ik het weer kon afmaken

"Vandaag was een zware dag vanwege het hoge tempo en de lange beklimmingen. Maar het hele team heeft opnieuw fantastisch werk verricht en laten zien hoe sterk we zijn. Ik ben blij dat ik het weer af kon maken. We zijn positief verrast hoe sterk we nu al zijn als team", concludeert Roglic.

Dat is toch wel een serieuze opsteker. "Je weet nooit precies waar je staat na zo’n lange onderbreking. Voor zover we nu kunnen zien, tonen we al aan op aardig hoog niveau te zitten. Tegelijkertijd is het pas de eerste wedstrijd sinds lange tijd dus we moeten zeker nog op deze manier ons best blijven doen. De resultaten komen dan vanzelf."