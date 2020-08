De kogel is door de kerk! Greg Van Avermaet tekent meteen voor drie seizoenen bij nieuwe werkgever

Er is de voorbije weken en maanden heel wat gespeculeerd over de toekomst van Greg Van Avermaet, maar de kogel is eindelijk door de kerk. De Olympische kampioen trekt naar AG2R.

Niet lang nadat Greg Van Avermaet zijn afscheid bij Team CCC had aangekondigd werd hij voorgesteld door zijn toekomstige werkgever. Dat is, zoals verwacht, AG2R geworden. 'Gouden Greg' tekende een contract tot 2023 bij de Franse wielerformatie, die ook de komst van Michael Schär aankondigde. Ook de Zwitser zette zijn kribbel onder een driejarig contract. 🇧🇪 BIENVENUE @GregVanAvermaet 🇧🇪 ⁰#allezALM - © Getty Images pic.twitter.com/Urvykuj7fn — AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) August 10, 2020 "Samenwerken met mijn vriend Oliver Naesen met als doel klassiekers te winnen is geweldig. Mijn ambitie is altijd dezelfde: koersen zoals de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen, zo lang mogelijk de gele trui dragen en Tour-etappes winnen", reageerde Van Avermaet op de website van AG2R.