3/3! Wout van Aert wint openingsetappe Dauphiné!

Wie anders dan Wout van Aert heeft de eerste etappe gewonnen in de Dauphiné? Na nagenoeg perfect ploegenwerk van Jumbo-Visma wint van Aert overtuigend in de sprint.

De koers was al enkele weken opnieuw begonnen, maar met de start van het Critérium du Dauphiné zit het peloton nu echt in de laatste rechte lijn richting Tour de France.

Belgen eisen hoofdrol op

De etappe begon goed voor de Belgen. In de ontsnapping van de dag zaten namelijk de Belgen Quinten Hermans en Brent Van Moer. Hermans kwam als eerste boven op de eerste klim en droeg dus virtueel de bolletjestrui. Maar een valpartij in een afdaling zorgde ervoor dat Hermans én Van Moer moesten opgeven. Lotto-Soudal meldt dat de kwetsuren van Van Moer meevallen. Circus-Wanty Gobert zegt dat Hermans alleszins geen breuken heeft overgehouden aan zijn valpartij.

Nog veel werk voor Froome

Het was een geaccidenteerd parcours in Frankrijk, zonder echt al te zware cols. Maar op iets minder dan 10km moest Chris Froome de rol toch lossen in het peloton. Zo wordt de kans groter dat zijn team hem gewoonweg uit de Tourselectie zal weren aangezien zijn vormpeil niet goed genoeg is.

Slag om slinger aanvallen

In de laatste 2 kilometer regende het aanvallen. Eerst ging Uran met Roglic en Quintana, vervolgens Benoot. Toch rijdt een grote groep richting laatste kilometer met Jumbo-Visma op kop.

Van Aert

Op 200m van de streep rukt Van Aert zich los van het peloton en met een enorm machtsvertoon rijdt hij iedereen uit het wiel. Daryl Impey kwam in de laatste tientallen meters nog dichtbij, maar de Zuid-Afrikaan kwam te laat. Van Aert wordt ook meteen de eerste geletruidrager in de Dauphiné.