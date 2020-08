Kan Patrick Lefevere de Slimste Mens ter Wereld worden? Hij gaat alleszins een poging wagen!

Patrick Lefevere is van verschillende markten thuis. Hij is CEO van Deceuninck-Quick.Step, was al eens jurylid bij een wijnconcours, zat onlangs in een tv-programma rond zanger Will Tura. Het is een tv-quiz die hem nu heeft gestrikt: De Slimste Mens ter Wereld.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur