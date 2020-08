Sterke George Bennett puurt het maximale uit één van zijn weinige kansen

Niet enkel Wout van Aert laat Jumbo-Visma vieren, ook George Bennett deed dat in de Gran Piemonte. Na een sterke Tour de l'Ain in dienst van Roglic mocht George Bennett in die eendagskoers zijn eigen kans gaan. Vaak zal dat niet meer voorvallen dit seizoen, Bennett maakte er dus het beste van.

De Nieuw-Zeelander wist waar hij wilde toeslaan. "Ik wilde wachten tot het zwaarste deel van de wedstrijd. Ik maakte me zorgen dat het niet lastig genoeg zou zijn, dus ik had mijn ploeggenoten al gevraagd de race zo zwaar mogelijk te maken. Zij deden supergoed werk en hebben mij de hele dag goed gepositioneerd." Ik ging gewoon zo hard als ik kon Er werd het nodige werk in gestoken om het wedstrijdverloop naar wens te creëren en nadien was Bennett zelf aan zet. "Paul Martens en Koen Bouwman waren constant tempo aan het maken en Chris Harper maakte de laatste klim superzwaar. Ik moest in de afdaling nog oppassen met de regen, maar ik ging gewoon zo hard als ik kon." Voor eigen succes rijden is er neit vaak bij voor Bennett dit seizoen. Na de Ronde van Lombardije stopt dat eigenlijk. "Daarna ga ik weer aan het werk als knecht. Dus toen ik zag dat ik een kans had, wist ik dat ik ervoor moest gaan. Ik hoopte dat ik tot het einde weg kon blijven en dat deed ik."