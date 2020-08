Fugslang grijpt zijn kans na val van Evenepoel en wint na Luik-Bastenaken-Luik zijn tweede Monument

Het had de dag van Remco Evenepoel moeten worden, maar een valpartij in een afdaling besliste er anders over. Een mooie kans lag te wachten op de andere kandidaat-winnaars in de Ronde van Lombardije. Fuglsang - vooraf al uitdager nummer één van Evenepoel - was de sterkste.

Dat Evenepoel in de afdaling van de Sormano de ravijn induikelde, was uiteraard het angstaanjagende feit van de dag. Gelukkig gaf hij al snel tekenen van bewustzijn. De koers ging uiteraard wel gewoon door. Mathieu van der Poel deed nog een verdienstelijke poging om tot bij de koplopers te geraken, maar dat lukte net niet. TREK VALT INEENS WEG VOORAAN Bennett, Ciccone, Fuglsang, Mollema, Nibali en Vlasov reden met hun zessen naar de Civiglio. Een eenzaat van Jumbo-Visma, twee mannen van Astana en drie van Trek-Segafredo. Het zag er voor die laatste ploeg dus wel erg mooi uit. Alleen losten de drie renners van Trek op de klim. Eerst Nibali, voor hem was dat er echt te veel aan, en daarna ook Ciccone en Mollema. Voor Vlasov was het ook op de tanden bijten, maar de beloftevolle Rus haakte zijn wagonnetje wel aan. Ciccone en Mollema wisten overigens de schade te beperken en konden na de top nog de achtervolging inzetten. De vaart ging er echter wat uit bij de twee na mechanische pech voor Mollema en weg was de kans op een terugkeer. FUGLSANG KLAART DE KLUS OP DE SAN FERMO Een versnelling van Bennett op de San Fermo gooide Vlasov er definitief af, maar de Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma moest nadien zelf zijn meerdere erkennen in Fuglsang. Zo lagen de posities voor het podium meteen vast: Fugslang op één, Bennett op twee en Vlasov op drie.