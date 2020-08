Maximilian Schachmann breekt sleutelbeen door auto die op het parcours rijdt, UCI beraadt zich over actie

Vreemd toch hoe zoiets kan gebeuren in een wedstrijd van het hoogste niveau. In de afzink van de San Fermo reed er plots een wagen op het parcours. Schachmann kon de auto niet ontwijken en botste er tegenaan. Een totaal onnodige valpartij.

MEDICAL UPDATE



- @EmuBuchmann has sustained a large hematoma, yet managed to escape fractures

- @MaxSchachmann has fractured his collarbone

- @muehlberger_94 has likely escaped a broken wrist, but will undergo a CT scan as confirmation



Wishing Emu, Max & Gregor all the best. pic.twitter.com/5PprlBPE3v