Jurgen Van den Broeck komt met advies voor Remco Evenepoel: "Probeer mannen als Nibali niet bij te houden tijdens de afdaling"

Jurgen Van den Broeck zag een ambitieuze Remco Evenpoel het ravijn instorten. De voormalig wielrenner wijt dat aan een gebrek aan ervaring.

Jurgen Van den Broeck weet zelf maar al te goed hoe zo'n zware val voelt. In 2011 viel hij zelf in de Tour en brak hij zijn schouderblad en twee ribben. Daarbovenop had hij ook nog eens een klaplong. In een interview met Het Laatste Nieuws geeft hij wat goede raad aan Evenepoel.

"Hij heeft het geluk dat hij jong is. Dan vergeet je zo'n zware val gemakkelijker. Als je wat ouder bent, dan geraak je meer bewust van de risico's. Zeker als je een gezin hebt. Ik heb destijds een echte schrik gepakt met mijn val en kon nooit meer afdalen als tevoren."

De fout die Evenepoel heeft gemaakt, wijt Van den Broeck aan ervaring. "In zo'n afdaling moet je mannen als Nibali laten gaan. Nibali, Sagan en Alaphilippe, dat is een andere orde. Die moet je niet proberen bij te benen in een afdaling. Evenepoel zal in zijn enhousiasme en jeugdigheid dat gat direct hebben proberen dichten en kreeg daardoor te veel snelheid."

"Ik vermoed dat het een combinatie was van te weinig ervaring, te weinig parcourskennis en vermoeidheid. Zo'n Nibali die kent de Ronde van Lombardije als zijn achterzak. Het is geen schande dat je daar een gatje moet laten."