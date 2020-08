Nairo Quintana trekt zich terug nadat knie weer begint op te spelen

Met de Tour de France in het vooruitzicht willen de renners geen risico nemen en ook Nairo Quintana staakte de race tijdens het Criterium du Dauphiné.

Quintana had weer last van zijn knie en bleef uit voorzorg aan de kant. "Ik had wel goede benen, maar met die knie wil ik geen risico nemen. Dat is nog van toen ik aangereden werd. Met de Tour in het vooruitzicht hebben we dan ook besloten om uit de race te stappen."

Quintana was zeker niet de enige die door kwaaltjes uit de race moest stappen. Ook Roglic en Bernal kwamen niet meer aan de start.

De kopman van Arkéa-Samsic stond zevende in het algemeen klassement, maar ging dus niet meer van start en trok zich terug.