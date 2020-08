Steven Kruijswijk en Wout van Aert niet mee op hoogtestage richting Tignes

Team Jumbo-Visma vertrekt na het criterium du Dauphiné op hoogtestage richting Tignes. Wie dat niet doet, zijn Steven Kruijswijk, Wout van Aert en Tony Martin.

Achter de afwezigheid van van Aert en Martin valt niet veel te zoeken. Martin gaat uitrusten in Zwitserland, terwijl van Aert zich gaat voorbereiden op het BK tijdrijden.

Dat Steven Kruijswijk niet meereist is minder goed nieuws. Kruijswijk kwam stevig ten val in het criterium du Dauphiné en moet nog herstellen.

"We moeten afwachten hoe Kruijswijk die val verteert. Zijn herstel heeft prioriteit. Het is natuurlijk wel jammer dat het net nu gebeurt, net voor de wedstrijd waar we allemaal zo naartoe hebben geleefd. Maar we moeten door", aldus sportief directeur Merijn Zeeman aan AD.

Primoz Roglic, die de laatste etappe aan zich voorbij liet gaan, gaat wel mee op hoogtestage. "Hem hebben we niet laten deelnemen uit voorzorg. Ook hij is flink gehavend en moet herstellen. Maar Roglic is al onderzocht en we weten wat het probleem is. Daar kunnen we al mee aan de slag."

Jumbo-Visma trekt naar Tignes met de volgende namen: Primoz Roglic, George Bennett, Sepp Kuss, Robert Gesink en Tom Dumoulin. Daar bereidt het zich voor op de Tour de France.