Evenepoel volgens bondscoach niet te vervangen in WK-wegrit: "Hij had mooie kans om wereldkampioen te worden"

In ideale omstandigheden zou Remco Evenepoel eind dit jaar op het WK het beste van zichzelf geven. Ondertussen zit het seizoen van Evenepoel er op en is het onzeker of het WK kan doorgaan. Komt dat kampioenschap er wel nog, dan moet Rik Verbrugghe het stellen zonder zijn grootste troef.

De bondscoach steekt bij HLN niet onder stoelen of banken dat hij de kaart van Evenepoel ging trekken. "Zoals hij reed, was hij normaal onze kopman geweest. In die zin is hij niet te vervangen. We gaan dat in groep moeten opvangen."

Het zal rekenen zijn op mannen à la Benoot, Teuns en Wellens. "Dat zijn renners met wie je iets kan doen op een zwaar klimparcours. Niet op de manier zoals met Evenepoel, maar samen leggen ze toch een mooi gewicht in de schaal."

Sowieso komen er dit jaar heel wat kopzorgen kijken bij het WK, zowel sportief als qua andere facetten. "De UCI wil de knoop doorhakken op 1 september, maar dat is de periode dat wij al onze longlist met namen moeten doorgeven. Als het land en de regio bekend zijn, moeten we ook zo snel mogelijk een hotel zoeken. Het wordt allemaal last minute."

Niet de optimale situatie dus waar Verbrugghe op had gehoopt. "Het is jammer dat het niet in Zwitserland kan. En nog veel spijtiger wat er met Remco is gebeurd. Hij had een mooie kans gemaakt om wereldkampioen te worden."