Kevin De Weert besloot niet te verlengen bij Lotto: "Een persoonlijke beslissing, hangt niet vast aan iets anders"

Kevin De Weert zal in 2021 geen Performance Manager zijn van Lotto Soudal. De ploeg kondigde dinsdagochtend aan dat het geen nieuwe overeenkomst met hem bereikte en Maxime Monfort hem zal opvolgen. Wielerkrant vroeg De Weert naar een reactie.

Als twee partijen niet tot een akkoord komen, is een afscheid het enige wat hen rest en zo is het hier gegaan. "We zijn er niet uitgeraakt, dat is de enige reden. De job op zich bleef wel dezelfde. Het ging om de structuur, hoe dat de volgende jaren ging ingevuld worden. Hoe de ploeg gerund ging worden."

Zou de manier van werken dan verschillen ten op zichte van de vorige jaren? "Het is niet speciaal dat ze veel gingen veranderen. Ze hebben mij een voorstel gedaan en dat kwam niet overeen met hoe ik het zag. Dan moet je uw conclusies trekken."

NOG GEEN NIEUWE UITDAGING

Kevin De Weert heeft nog geen nieuwe uitdaging. Hij gaat Lotto Soudal dus niet verlaten omdat een andere ploeg hem een beter voorstel deed. "Dat staat daar los van. Het is een persoonlijke beslissing van mezelf. Dat hangt niet vast aan iets anders."

Sinds september 2018 vervult De Weert de rol van Performance Manager bij Lotto. Is dat ook de functie waarin hij in de toekomst aan de slag wil? "Dat hangt er een beetje vanaf. Ik heb deze beslissing genomen zonder voorbereidend werk. Het nieuws is nu bekend. Ik zal zien wat er op mij afkomt. Het zal een project moeten zijn waarin ik mij tweehonderd procent kan smijten, anders ga ik het niet doen."