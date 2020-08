Poging van Van Avermaet strandt op paar honderden meters: "Groot verschil tussen gegrepen worden of rit winnen"

Op de slotklim kon Greg Van Avermaet zich eens helemaal uitleven in derde rit in de Ronde van Wallonië. Uiteraard met bedoeling om het vervolgens vol te houden tot de finish met zijn medevluchters. Daar zag het ook lang naar uit, maar ze werden alsnog bijgehaald door de achtervolgers.

Tot op een aantal honderden meters van de streep maakte Van Avermaet nog aanspraak op de zege. "Ik ben een beetje ontgoocheld, maar ook behoorlijk blij met mijn vorm", reageert hij op de site van CCC. "Het was een goed parcours voor mij, dus probeerde ik het op de laatste klim. Ik hoopte een groep sterke mannen mee te krijgen naar de finish."

We geraakten er bijna

Drie zulke sterke renners vergezelden Van Avermaet effectief, maar het bleek niet genoeg. "We geraakten er bijna. Er is een groot verschil tussen nog teruggegrepen worden of de rit winnen, maar het is wat het is. Het belangrijkste is dat de benen goed zijn."

Alles zetten op de vierde en laatste etappe dan maar. Dan hoopt Van Avermaet opnieuw een gooi te doen naar een ritzege, en het klassement. "Hopelijk pakt het goed uit en dan zullen we zien waar ik eindig. Het is belangrijk om extra seconden te winnen."