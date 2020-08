Rastalent van Astana bevestigt na sterke Ronde van Lombardije: "Ik ben absoluut gelukkig"

Laat de klimkoersen maar komen, moeten ze bij Astana denken. Na zijn sterke Ronde van Lombardije was de 24-jarige Aleksandr Vlasov opnieuw op de afspraak bergop in een Italiaanse eendagskoers. In de Giro dell' Emilia was de Rus de sterkste.

Vlasov wist na zijn triomf met zijn geluk geen bleef. "Ik ben zo blij met mijn overwinning! Ten eerste dank aan mijn team en aan onze sponsor Samruk-Kazyna. Ik voelde me goed en het parcours lag me wel. Op het laatste stuk op de San Fermo probeerde ik het dus." Dat bleek de goede beslissing. Almeida, Dunbar, Ulissi: geen van hen zou hem nog terughalen. "Ik had een klein kloofje en bleef gewoon doorzetten." Vlasov onderstreept zijn talent al met een zege in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Dan voglde een derde plek in de Ronde van Lombardije en nu opnieuw de overwinning in de Giro dell' Emilia. Hier met de overwinning naar huis gaan voelt zo goed Aan zijn Italiaanse week zal hij niets dan goede herinneringen overhouden. "Zaterdag was al geweldig en nu hier in Italië met de overwinnig naar huis gaan voelt zo goed. Ik ben absoluut gelukkig."