Schachmann pleit na eigen val voor extra veiligheidsmaatregelen: "Evenepoel niet de eerste die dat overkomt"

Maximilian Schachmann kwam zelf ook ten val in de Ronde van Lombardije. Het ergste is nog dat hij er zelf niets aan kon doen en dat hij hierdoor wellicht de Tour mist. Wat de val van Evenepoel betreft, pleit Schachmann voor meer maatregelen om zulke incidenten te voorkomen.

Schachmann heeft in Bild gereageerd op zijn valpartij in de Ronde van Lombardije, veroorzaakt door een wagen die op het parcours kwam gereden. "Het maakt me van streek dat de weg bij zo'n groot evenement niet volledig beveiligd is door de organisatie. Of een politiemotor moet bij me rijden, of het parcours moet goed afgesloten zijn. Het is jammer, maar je moet kunnen vertrouwen op organisatoren."

De Duitse kampioen had zich gericht op een deelname aan de Ronde van Frankrijk, maar dat dreigt er nu niet meer in te zitten. "Wat me het meeste stoort, is dat het niet mijn schuld is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ik aan de start van de Tour kom."

STUURFOUT

Ook over de val van Evenepoel sprak de renner van Bora-Hansgrohe zich uit. "Evenepoel maakte een stuurfout toen hij de ravijn in viel, maar hij is niet de eerste die dat overkomt. Er zijn de voorbije jaren veel renners gevallen in die afdaling. Dan moet je toch eens nadenken over vangnetten of signalisatie."

Zou dat wel iets kunnen verhelpen? Schachmann denkt van we. "We letten in de koers vaak al op verkeersborden voor de gewone weggebruiker. Als punten met een extra signalisatie worden aangeduid, ben ik zeker dat we dat niet zouden negeren."