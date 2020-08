Stilaan al lange lijst van klassementsmannen met klachten: ook blessure bij nummer twee uit Dauphiné

Voor veel klassementsmannen - de meesten van hen reden de Dauphiné - dreigt het een geaccidenteerde aanloop naar de Tour te worden. Ook voor Thibaut Pinot. Die greep op de slotdag naast de eindzege in de Dauphiné. De reden hiervoor hoeft mogelijk op fysiek gebied gezocht te worden.

Pinot reed de wedstrijd wel uit en werd tweede in het algemeen klassement, na de verrassende winnaar Martinez van EF. Inmiddels is bekendgeraakt dat Pinot kampt met rugklachten. Zijn ploeg heeft dan ook besloten om hem niet te laten starten in het Frans Kampioenschap dit weekend.

Pinot vervoegt zo de lijst van klassementsmannen met blessures en die was sowieso al aardig aangedikt. Egan Bernal, Emanuel Buchmann, Steven Kruijswijk, Nairo Quintana en Primoz Roglic gaven allen op tijdens de Dauphiné.

SCHADE VALT MEE BIJ BUCHMANN

Bij Buchmann lijkt de schade het minst erg te zijn. Voornamelijk bij Bernal en Roglic, de twee grote favorieten richting de Tour, is het afwachten hoe de situatie nu verder evolueert.