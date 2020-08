Verbrugghe moet plots puzzelen met oog op EK: "Uiteraard zal ik niemand van het niveau van Remco vinden"

De bekkenbreuk van Remco Evenepoel is een streep door de rekening voor zichzelf, maar ook door die van Rik Verbrugghe. Voor het WK tijdrijden is er nog enige tijd. Wel moet de bondscoach snel voor de dag komen met een vervanger voor het EK tijdrijden.

"Het EK tijdrijden is dringend", haalt Verbrugghe aan in Het Laatste Nieuws. "Ik heb geen reserve. De bedoeling was dat Yves Lampaert mijn back-up ging zijn, maar hij brak zijn sleutelbeen in Milaan-Turijn. We hebben vier toptijdrijders in ons land, maar twee van hen zijn geblesseerd en een andere, Wout van Aert, mag niet meedoen van zijn ploeg."

Gelukkig heb ik nog Victor Campenaerts

Blijft over: Campenaerts, ook niet vrij van zorgen, maar hij is voorlopig wel inzetbaar. "Gelukkig heb ik nog Victor Campenaerts. Hij is altijd een kanshebber op een medaille, zelfs als hij niet honderd procent is door zijn rug", meent Verbrugghe.

Sowieso moet er een tweede tijdrijder aangeduid worden. Welk profiel dient die te hebben? "Uiteraard zal ik niemand van het niveau van Remco vinden. Ik denk toekomstgericht: ik wil een jongere renner de kans geven om ervaring op te doen."