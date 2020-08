Alejandro Valverde herbekijkt zijn plannen: "Als ik zo blijf koersen, dan stop ik eind volgend jaar"

Eerdere uitlatingen van Alejandro Valverde wezen erop dat de Spanjaard de koers nog lang niet beu is. Nu klinkt toch een enigszins ander geluid. De allerbeste Valverde kregen we dit jaar immers nog niet te zien. Dreigt dan toch het jaar te veel?

Enkele mooie ereplaatsen zaten er wel al in, maar Valverde stelt het nog zonder overwinning in 2020. De voormalige wereldkampien verwacht beter van zichzelf. "Als ik zo blijf koersen, stop ik eind volgend jaar. Ik wilde eigenlijk nog een jaar langer doorgaan, maar dat moeten we eens herbekijken", zegt Valverde aan de Spaanse radiozender RNE.

WEL NOG NAAR DE SPELEN

Gezien zijn huidige vorm kan hij zich moeilijk voorstellen er na 2021 nog een jaar bij te doen. "Ik zie het momenteel niet zitten. Dan zal ik echt beter moeten gaan koersen. Ik zal wel nog meedoen aan de Olympische Spelen."

Voor de komende Ronde van Frankrijk koestert Valverde ook niet al te veel ambities, zeker niet op vlak van het klassement. "Het is duidelijk dat Jumbo-Visma en Ineos de sterkste ploegen zijn. Ik hoop dat we voor een etappezege kunnen gaan."