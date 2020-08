Geen twijfel over wie de sterkste is in Wallonië: Gilbert en Van Avermaet bijten in het zand, fenomenale dubbelslag

De Ronde van Wallonië zit erop. De koninginnenrit werd een prooi voor de man die uiteindelijk ook de eindwinst zou pakken.

Onderweg naar Erezée lagen er een zevental beklimmingen en ook de laatste kilometer ging aan 5 procent omhoog.

Een ardennenrit zonder weerga dus, waar de grote kanonnen zich konden op laten zien. Het was dan ook nog maar af te wachten hoe Arnaud Démare zijn gele leiderstrui zou kunnen verdedigen.

Dubbelslag Démare

Door goed ploegwerk kon hij de kloofjes die hij doorheen de dag opliep allemaal dichten. Narvaez was er ondertussen vanonder gemuisd, maar werd door beukwerk in een elitegroepje in de slotkilometer bijgehaald.

In de sprint bergop leek Philippe Gilbert het te gaan halen, maar een ijzersterke Arnaud Démare remonteerde hem nog en zorgde zo voor een tweede ritzege én meteen de eindzege in de Ronde van Wallonië. Van Avermaet vervolledigde het podium van de slotrit en werd tweede in het eindklassement.