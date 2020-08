Sam Bennett acht zich geen kandidaat voor groen: "Van Aert is surreëel, hij is van een ander niveau"

Als Sam Bennett de concurrentie met Wout van Aert moet aangaan, vreest hij het onderspit te moeten delven. Beiden zijn misschien wel kandidaat voor de groene puntentrui in de Ronde van Frankrijk. Van Aert heeft al een enorme indruk gemaakt op Bennett.

Na zijn ritzege in de Ronde van Wallonië blikte Sam Bennett bij verschillende media al vooruit op wat er in de Tour mag verwacht worden. "Het niveu ligt dicht bij mekaar", staat onder meer in HLN te lezen. "Krijg je een ander parcours, dan krijg je een andere winnaar."

Bennett beseft wat er allemaal vereist is om een massasprint op topniveau te kunnen winnen. "Als sprinter moet je tegenwoordig superfit zijn. Gewoon rap zijn, is niet genoeg. Je hebt ook een motor nodig." Als hij goed is, kan de Ier ook wel een helling over en zo heeft hij het ideale profiel voor de groene trui. "Ik dacht ook dat ik goed klom. Tot ik Van Aert zag. Nu weet ik het niet meer."

Zo heeft de sprinter van Deceuninck-Quick.Step meteen de renner aangehaald die voor hem in aanmerking komt voor de puntentrui in de Tour. "Van Aert is surreëel, hij is zo sterk. Ik zag hem winnen in de Dauphiné, ongelofelijk. Ik zal zelf ook proberen om groen te pakken, maar hij is van een ander niveau."