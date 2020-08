Verrassing van formaat: Team Ineos neemt Geraint Thomas én Chris Froome niet mee naar de Tour

Zo, bij Team Ineos durven ze wel om moeilijke knopen door te hakken. Geen Thomas of Froome in de Tourselectie van de Britse topploeg, wat toch een behoorlijke schok is. Egan Bernal zal dus in Nice aan de start komen als uitgesproken kopman.

Aanvankelijk was het plan om met drie kopmannen naar de Tour te gaan: Bernal, Froome en Thomas. Froome werkte na zijn zware val vorig jaar hard om terug te komen, maar staat nog niet waar hij moet staan om in aanmerking te komen voor Tourwinst. Daardoor werd er al gespeculeerd over de optie om hem thuis te laten. Dat Ineos daadwerkelijk geen beroep op hem doet, blijft wel een opvallende beslissing. Nog verrassender is de niet-selectie van Thomas. In de laatste twee edities van de Tour werd Thomas eerste en tweede, maar in de Tour de l'Ain en de Dauphiné bleek hij niet over een goede vorm te beschikken. CARAPAZ BIJ DE TOURPLOEG Ineos haalt daarom Carapaz, eerder aangeduid als kopman voor de Giro, bij de Tourploeg. Naast Bernal en Carapaz bestaat de selectie voor de Tour ook nog uit Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Pavel Sivakov en Dylan van Baarle. Thomas gaat de Giro rijden, Froome de Vuelta.