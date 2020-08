Campenaerts op de afspraak en erkent in slechts één man zijn meerdere: "Wout is de beste en rijdt schitterend"

Vooraf was er toch heel wat onzekerheid rond Victor Campenaerts, na zijn recente valpartij in de Ronde van Tsjechië. Straf dat hij op het BK dan toch al een prima tijdrit afwerkte. Campenaerts geeft wel ruiterlijk toe dat Van Aert momenteel de sterkste is.

Campenaerts begon zijn relaas met een pluim aan Belgian Cycling en de gemeente Koksijde. "Het is mooi weer geworden, het was mooi georganiseerd." De parcourskennis was zoals steeds in orde, de concurrentie voor goud was echter niet min. "Bij iedere bocht dacht ik: die bocht ken ik, maar Wout zal er wel sneller door gaan."

NIET 100% ZEKER

In elk geval moet er niet getwijfeld worden aan de huidige conditie van Campenaerts. "Je bent nooit op voorhand zeker hoe het gaat zijn. Ik was na mijn valpartij niet honderd procent zeker hoe ik mij hier zou voelen. Het kan soms ook tegenzitten. Tweede worden op dertig seconden van Wout is niet slecht."

BLIJ MET EIGEN NIVEAU

Zeg dat wel, want Van Aert wint de jongste weken elke wedstrijd waar hij enigszins kans maakt. "Wout is de beste en rijdt schitterend. Hij blijft winnen. Ik had gehoopt dat hij geen topdag zou hebben. Als ik niet gevallen was, was ik er dicht bij geweest. Ik ben blij met mijn niveau. Ik rijd een veel betere tijdrit dan vorig jaar, toen ik uitgeblust was en nergens stond."

Staat Campenaerts dan waar hij wil staan, ook met het oog op het EK tijdrijden? "Opdat ik zou staan waar ik wil staan, had ik niet mogen vallen." Maar er rest hem nog tijd om dat ene procentje beter te worden.