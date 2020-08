Israel Start-Up Nation verbaast iedereen en neemt Belg toch mee naar de Tour de France

Ben Hermans zal dan toch naar de Ronde van Frankrijk gaan dit jaar. Zijn ploeg Israel Start-Up Nation geeft elke dag een nieuwe renner prijs die zal deelnemen en donderdag hebben ze de deelname van Ben Hermens.

Hermans liet eerder weten dat hij liever een alternatief programma zou afwerken. Hij zou het niet zien zitten om drie weken in isolement te zitten in de Tour en was een beetje bang van het mentale aspect. Maar blijkbaar is hij van gedachte veranderd want de 34-jarige klimmer maakt eind augustus in Nice zijn Tour-debuut.

Hermans kwam eerder al 4x aan de start van de Ronde van Italië en 2x bij de Ronde van Spanje, maar de Tour was dus nog onontgonnen terrein voor hem. "Ik ben blij da ik erbij ben in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Ik kijk uit naar de zware bergetappes", laat hij optekenen.

ISN is proud to introduce: Our @LeTour boys: Yesterday we presented Israeli @guyniv1, and guess who is next in line? Please welcome: Mr. Comeback BEN HERMANS! @hermansben. Story: https://t.co/AdwjE4XrcV pic.twitter.com/IZFE86DKMt — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 20, 2020

Hermans heeft de afgelopen weken alleszins bewezen dat het goed zit met zijn vormpijl. In de Ronde van Burgos werd hij 6e in de etappe die Evenepoel won. Afgelopen zaterdag finishte hij als 9e in de Ronde van Lombardije, meteen de eerste top-10 finish van Israel Start-Up Nation in een monument.