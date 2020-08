Jasper Philipsen schiet raak in derde etappe Limousin

De derde etappe van de Tour du Limousin is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg timede zijn sprint perfect op een lastige aankomst.

De derde etappe ging over een geaccidenteerd parcours van 178 kilometer. De top van de laatste gecategoriseerde klim lag op twaalf kilometer van de finish.

Daar scheurde het peloton ook in stukken, grootste slachtoffer was geletruidrager Joel Suter van Bingoal-Wallonie Bruxelles. Hij verzeilde in de tweede groep en kwam op een minuut van het eerste peloton binnen.

Wereldkampioen in dienst van Philipsen

Ook de laatste kilometer ging nog bergop. De troepen van Cofidis wilden de rode loper uitrollen voor Piet Allegaert, maar Allegaert moest van veel te ver aangaan. Ex-wereldkampioen Rui Costa bracht Philipsen in stelling in het wiel van Allegaert en de Belg van UAE Team Emirates maakte het krachtig af. Jake Stewart werd tweede. De Belgen Benjamin Declercq en Piet Allegaert strandden op plaatsen 3 en 4.