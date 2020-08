Remco Evenepoel moet verjaardag papa alleen in het ziekenhuis vieren: "Nu kunnen we elkaar niet knuffelen"

Remco Evenepoel heeft op Instagram een emotioneel bericht gezet richting zijn vader. Die is jarig, maar de twee zullen dat niet samen kunnen vieren.

Door zijn val in de Ronde van Lombardije ligt Remco Evenepoel momenteel in het AZ Sint-Elisabeth in Herentals. Vandaag is de verjaardag van zijn vader, maar de twee zullen dat dus niet samen vieren.

"Papa, eerst en vooral een gelukkige verjaardag. Het is moeilijk voor onze familie, want vandaag had een hele leuke dag moeten worden. Ik ging mezelf volledig compleet rijden voor jou, zodat ik die gekleurde trui en bloemen kon ontvangen", zet Evenepoel op Instagram.

"Maar nu kunnen we elkaar niet eens zien. We kunnen elkaar niet knuffelen of samen taart eten. Al zullen we die taart wel eten om mijn thuiskomst te vieren. Beloof me om je sterk te houden, want er komen betere dagen aan. Geniet van je dag", sluit Evenepoel af.