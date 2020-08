Sara Van de Vel bewijst zich met zilver op nationaal niveau: "Voor halfweg was ik dood" en "Richtlijnen Heidi nuttig"

Sara Van de Vel van Ciclotel: misschien had niet iedereen haar op de tweede plek verwacht op het BK tijdrijden, maar ze heeft haar medaille dubbel en dik verdiend. Tegelijkertijd heeft ze ook kunnen zien waar ze nog progressie kan maken. Op alle vlakken een opsteker dus.

Lotte Kopecky bedreigen, dat was nog net te hoog gegrepen. "Het was mijn eerste keer tegen Lotte. Zij was duidelijk de sterkste. Eigenlijk verlies ik liever met een minuut dan met twee seconden. Ik hoop het volgend jaar en in de toekomst wel spannender te maken."

Van de Vel weet dat ze op bepaalde punten nog beter kan doen. "De aerodynamica voelde tijdens de race heel slecht. Ik werk aan mijn houding op training en probeer er aan te denken, maar tijdens de race is dat helemaal anders. Er zijn nog werkpunten, dat is ook goed nieuws."

Dit is de langste tijdrit die ik al gereden heb

Vooral door de lengte van de tijdrit was het toch afwachten of Van de Vel haar inspanning kon volhouden. "Ik heb twee tijdritten gewonnen in Zolder, maar je moet tonen dat je het ook op een hoger niveau kunt. Dat waren tijdritten van 16 kilometer, het was er nog eens 11 kilometer bij. Dit is de langste tijdrit die ik al gereden heb. Voor halfweg was ik al dood."

Toch is ze kunnen doorgaan, met als beloning een zilveren medaille. Ze werd dan ook vooruit gepusht vanuit de ploegwagen. "Met oortjes rijden was nieuw voor mij. Met die aanmoedigingen moet je dan wel doorzetten. De richtlijnen van Heidi Van De Vijver waren zeker nuttig."