Van Aert heeft al van zeges kunnen genieten en gaat ook na nieuwe Belgische tijdrittitel niet voor het groen

Wout van Aert is Belgisch kampioen tijdrijden, wie anders? Voor het tweede jaar op rij overigens. Van Aert weet haast niet meer wat verliezen is. Ook in het peloton schuift men hem al naar voren voor het groen in de Tour. Wat dat betreft houdt Van Aert de boot af.

Na zijn voorbije demonstraties in grote koersen was Van Aert uiteraard torenhoog favoriet. Eigenlijk twijfelde niemand er aan dat hij ook in Koksijde zou triomferen. "Ik kwam naar hier om te winnen. Als je het dan kan waarmaken, is dat heel mooi. Ik ben heel tevreden, dat spreekt voor zich."

Van Aert rijdt van de ene overwinning naar de andere. In wat uit zich dat? "Je hebt veel vertrouwen. Je voelt je ook goed qua recuperatie. Tijdens die vijftig minuten is het wel even lastig. Het blijft afzien. Het is niet dat het ineens van een leien dakje loopt."

3 AANGENAME DAGEN IN ZUID-FRANKRIJK

Enkele momentjes nemen om echt te genieten van die zegeroes was ondertussen ook al mogelijk. "Tussen Sanremo en Dauphiné was ik bij mijn familie in Zuid-Frankrijk. Dat waren de drie meest aangename en rustige dagen de laatste weken. De laatste dagen dat ik thuis was, waren ook heel fijn. Dat was heel lang geleden. Naar de geitjes gaan kijken, met de hond spelen, eens het zwembad in duiken: dat had ik wel gemist."

Sam Bennett zette hem alvast op één voor de groene puntentrui in de Tour. "Ik ben niet zeker dat dat voor dit jaar zal zijn. We hebben andere doelstellingen. In de toekomst zal dat wel een doel worden. In de Dauphiné wilden we nog alles meepakken wat kon."

1 PION TUSSEN TONY MARTIN EN VAN AERT

Bij Jumbo-Visma haakt Kruiswijk geblesseerd af voor de Tour. Dat heeft ook gevolgen voor Van Aert, die oorspronkelijk de eerste man achter Tony Martin was. "Achter Tony zitten, is eigenlijk half op kop rijden. Dat daar nu één mannetje tussen komt, daar ben ik niet rouwig op." Bij de ploeg hebben ze overigens ook veel vertrouwen in de klimcapaciteiten van Wout. "Ik denk wel dat ik bergop langer meega dan verwacht."