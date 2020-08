Twee barstjes in wervelkolom, maar Campenaerts zal er staan om derde Europese titel te pakken

Dat Victor Campenaerts 'ne speciale' is, dat staat buiten kijf. Zelfs met twee barstjes in zijn wervelkolom, rijdt hij nog een uitstekende tijdrit op het BK tijdrijden. Het doet enkel het beste hopen voor maandag 24 augustus, want dan staat het EK op het programma

Op 6 augustus kwam Campenaerts ten val in de Ronde van Tsjechië tijdens een ploegentijdrit. Met de twee barstjes in zijn ruggenwervel, kon hij wel verder fietsen het was alleen wat pijnlijker dan normaal liet hij toen weten.

Maar om dan een tijdrit te rijden, waarbij de aerodynamica en houding van je rug zo belangrijk is, valt nog eens extra zwaar voor die rug.

Daags voor het BK liet Campenaerts weten geen last meer te hebben tijdens het fietsen, al had hij niet meer gekoerst sinds begin augustus.

Zilver op BK

Op het BK strandde hij op de tweede plaats, iets waar hij zelf niet echt ontgoocheld mee was aangezien Wout van Aert de afgelopen weken bijna onklopbaar is. Campenaerts eindigde op 30 seconden en was daar tevreden over. En nu richting het EK tijdrijden.

EK tijdrijden

Dat EK wordt maandag in Plouay gehouden. Wegens de afwezigheid van onder meer Evenepoel (blessure), Lampaert (blessure), van Aert (niet mogelijk volgens ploeg) is 'De Vocsnor' het absolute speerpunt bij de Belgische selectie. Het zou voor Campenaerts bovendien de 3e Europese titel zijn als hij wint maandag.

Zijn grootste tegenstanders: Affini (vorig jaar derde) en Kung. "Het podium halen is het eerste doel", zei Campenaerts na zijn finish op het BK. Reken maar dat hij in zijn hoofd al bezig is met die Europese trui, niet met het behalen van een bronzen medaille.