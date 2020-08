Wielerploeg die bestaat uit allemaal renners die diabetes hebben blijft de ziekte via de sport aankaarten tot 2023

Sommige ploegen hebben een hoger doel dan enkel uitslagen bij mekaar rijden. Diabetes bestrijden bijvoorbeeld, of tenminste het thema op de kaart zetten. Dat doet Novo Nordisk en dat zal het Amerikaanse team ook blijven doen tot 2023.

De hoofdsponsor van de ploeg, het gelijknamige Deense farmaceuticabedrijf, heeft zijn verbintenis met drie jaar verlengd. Dat betekent dat Novo Nordisk zeker tot 2023 actief blijft in het peloton. Het is een ploeg die bestaat uit renners die allemaal diabetes hebben.

"We hebben echt de meest geëngageerde sponsor in de wielerwereld", zegt een trotse Phil Southerland, CEO van Team Novo Nordisk. "We kunnen focussen op de ontwikkeling op lange termijn van onze atleten en de impact die ze hebben op onze globale diabetesfamilie."

DE FIETS ALS KRACHTIG MIDDEL

Nog meer bewustzijn creëren rond de chronische aandoening die diabetes is, blijft het nobele doel. "Het is door het engagement van Novo Nordisk om mensen die diabetes hebben te steunen en hen te helpen een zo gezond mogelijk leven te leiden dat deze ploeg bestaat. We weten dat de fiets een krachtig middel is en een platform biedt om de gezondheid te veranderen."