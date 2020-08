Mark Cavendisch zal dit jaar geen Tour de France rijden: "Fysiek niet klaar voor"

Mark Cavendish zal dit jaar niet van start gaan. Terwijl onze landgenoot Dylan Teuns enorm teleurgesteld is, kan de ervaren Brit het al iets meer plaatsen. "Velen onder jullie zullen triest zijn, anderen dan weer blij. Maar ik heb zelf besloten niet deel te nemen aan de Tour de France."

"Het is dit jaar één van de zwaarste parcours ooit en ik heb door Covid-19 amper wedstrijden in de benen. Voor dat de pers weer dingen gaat schrijven, wou ik vooral zelf eerst reageren en zeggen dat ik dit dus zelf besloten heb."

"We zullen aantreden met een enorm sterk team en waar ik ook ben zal ik supporteren voor onze kopman, Mikel Landa. Terwijl zal ik zelf focussen op de andere doelen van ons team."

