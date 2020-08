Tsjech pakt Europese tijdrittitel bij junioren, top tien voor Cian Uijtdebroeks

Het EK in Frankrijk is gestart met het tijdritkampioenschap voor junioren. Naar Cian Uijtdebroeks was het uitkijken bij de Belgen. De renner die al blijk gegeven heeft van veel potentieel werd negende. De overwinning was voor de Tsjech Mathias Vacek.

De heren junioren kregen een tijdrit van iets meer dan 25 kilometer voor de wielen in Plouay. Uijtdebroeks deed het niet onaardig, maar bleef wel nog meer dan een minuut verwijderd van de beste tijd. Een toptiennotering zat er wel nog in, met die uiteindelijke negende plaats. Zijn landgenoot Alex Segaert werd twaalfde. Wie wel in aanmerking kwam voor de Europese titel was Marco Brenner, die we in 2021 in actie zullen zien bij Sunweb. Eén renner ging nog sneller dan hem: de Tsjech Mathias Vacek, die als enige een gemiddelde van meer dan 47 kilometer per uur reed. NEDERLANDSE TITEL BIJ MEISJES JUNIOREN Logischerwijs was het goud dan ook voor hem. Brenner moest genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Lorenzo Milesi. Bij de meisjes won de Nederlandse Elise Uijen. De uit het veldrijden bekende Shirin van Anrooij viel net naast het podium. Julie De Wilde was beste Belgische op een zevende plaats.