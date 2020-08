UAE Team Emirates maakt selectie bekend voor Tour de France: Tadej Pogacar is de kopman en ook Fabio Aru zit in de selectie

Vanaf zaterdag staat de Tour de France op het programma en dus zullen de komende dagen nog enkele selecties volgen van de wielerploegen. Vandaag heeft UAE Team Emirates haar selectie al bekendgemaakt.

De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de eerste keer starten in de Tour de France en hij is meteen ook de kopman van UAE Team Emirates. Vorig jaar was Pogacar namelijk een sensatie in de Vuelta door op de derde plaats te eindigen in het algemeen klassement.

Ook Fabio Aru is er bij. Het is niet duidelijk of de Italiaan voor eigen rekening mag rijden of hij als meesterknecht zal moeten werken voor Pogacar. Ook Formolo, Polanc, Laengen, Marcato, De La Cruz en sprinter Kristoff zijn van de partij.