Van der Breggen doet na het NK er nog een titel bij en onttroont Van Dijk na vier jaar

Ellen van Dijk of Anna van der Breggen? Dat was de vraag tijdens de EK-tijdrit bij de vrouwen. Van Dijk was de vorige vier jaar telkens de beste op het EK tijdrijden bij de vrouwen, maar moest het deze keer wel afleggen tegen Van der Breggen.

Voor Sara Van de Vel en Julie Van de Velde, de nummers twee en drie van het BK tijdrijden, was er deze keer geen hoofdrol weggelegd. Zij moesten bij het eerste tussenpunt al ruim een minuut toegeven. Wie wel een sterke tussentijd neerzette, was de Italiaanse Vittoria Bussi. Van der Breggen en Van Dijk gingen helemaal als een raket van start. Zij zouden al gauw de renster die voor hen startte voorbij rijden en leken er een Nederlandse tweestrijd om de titel van te maken. Van der Breggen zette de beste tijd neer aan het eerste tussenpunt en was daar bijna zeven seconden sneller dan Van Dijk. TROTS BIJ INGEHAALDE RENSTERS De ingehaalde Reusser en Klein spraken hun trots aan en wilden niet zomaar lossen bij respectievelijk Van der Breggen en Van Dijk. Bussi geraakte aan de finish dan toch niet aan de tijd van Brennauer. Laatstgenoemde viel toch nog van het podium, want Reusser was in het zog van Van der Breggen naar de derde plaats gereden. Diezelfde Van der Breggen was ontegensprekelijk de sterkste en was aan de aankomst een halve minuut sneller dan Van Dijk. Van der Breggen, die nog maar pas Nederlands kampioene op de weg werd, heeft zo haar eerste Europese titel in het tijdrijden beet.