Bondscoach Rik Verbrugghe is er niet meer bij op EK wielrennen na contact met iemand van buiten zijn bubbel

Door het coronavirus zijn de maatregelen bij de sportevenementen zeer streng. Bondscoach Rik Verbrugghe heeft het nu ook mogen ondervinden, want hij zal er niet meer bij zijn op het EK wielrennen.

Verbrugghe zou volgens Sporza namelijk contact gehad hebben met iemand van buiten zijn bubbel. Om gezondheidsredenen heeft de wielerbond dan ook beslist om Verbrugghe naar huis te sturen. Ze zouden samen overeengekomen zijn om geen risico's te nemen.

.@RikVerbrugghe won't be coaching the Men U23 & Elites this #EuroRoad20. Due to an unfortunate act he left the team bubble on Sunday. Verbrugghe & the federation agreed not to take health risks. Thus he headed home. @svenvth will lead both teams in the upcoming races