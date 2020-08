Vandaag staat de Bretagne Classic op het programma: wie zijn de favorieten?

Er wordt opnieuw gekoerst vandaag, want in Frankrijk staat de Bretagne Classic op het programma. Vorig seizoen ging de overwinning naar Sep Vanmarcke en de Belg is ook dit jaar van de partij.

Ook dit jaar is Vanmarcke van de partij en door zijn zege van vorig seizoen wordt hij tot één van de outsiders gezien om dit seizoen opnieuw te winnen. De topfavoriet is echter Michael Matthews. De Australiër vindt een parcours op zijn maat en met een renner zoals Matthews zullen de andere niet graag naar de meet rijden. Onder Matthews vinden we nog enkele renners die kans maken op een overwinning. Zo zijn ook Rui Costa, Ivan Garcia Cortina, Rémi Cavagna en Nils Eekhoff van de partij. Of kan Lawrence Naesen verrassen? Zijn broer Oliver Naesen kon de Bretagne Classic al twee keer op zijn naam zetten.