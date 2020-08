VOORBESCHOUWING: Mathieu van der Poel en Arnaud Démare grootste klanten voor Europese titel

Gaat Mathieu van der Poel na de recent behaalde Nederlandse titel er nog een Europese aan toevoegen? Dat is wel de verwachting waarmee velen naar het EK zullen toeleven. Er is evenwel ook een ander scenario mogelijk, met winst voor een Démare, of een outsider, liefst een Belg.

De mannen zijn woensdag al aan de beurt voor hun EK-wegrit en dat heeft er ook mee om de renners de tijd te geven om zich richting Nice te begeven en nog een paar behoorlijke dagen te hebben, voor ze drie weken lang de onderste uit de kan halen in de Tour, zij die daar met hun ploeg naartoe gaan tenminste.

Daarom was het ook belangrijk dat het EK in Frankrijk kan doorgaan en de regio rond Plouay is sowieso een goed gebied om een koers te laten plaatsvinden. Omwille van de simpele reden dat dit in het verleden al zo vaak het geval was. Ze weten daar wel wat het is om een koers te organiseren en een parcours uit te tekenen voor een wedstrijd van hoog niveau.

OPEENSTAPELING VAN HELLINGEN

Wedstrijden in de regio van Plouay staan erom bekend dat de hellingen mekaar opvolgen en dat is op dit EK niet anders. Renners die de opeenstapeling van heuvels goed kunnen verteren, komen aan het einde van de rit in aanmerking voor de titel. De hoogste punten op dit EK worden bereikt op de Kervréhan en de Kercoulan.

De kans dat het aan het einde spurten is met een gering groepje is niet min. Al kan er in de laatste twee kilometer wel nog het verschil gemaakt worden op de Cöte du Pont-Neuf. Wie nog een splijtende demarrage in de benen heeft, speelt deze daar het best uit.

KORTE AFSTAND

De af te leggen afstand is iets meer dan 177 kilometer en dat kan misschien ook nog een rol spelen. Profrenners worden vaker met een grotere afstand geconfronteerd dan met een kleine. Het kan ook in het nadeel spelen van mannen die beter worden naarmate de koers steeds langer duren. We denken - maar hopen dat we verkeerd zijn - bijvoorbeeld aan een Greg Van Avermaet.

Diezelfde Van Avermaet zit in de koersen waar hij zijn zinnen op zet wel steevast in de top tien of top vijf. Winnen is nog iets anders, maar hij is zeker een renner om mee rekening te houden. Oliver Naesen en Sep Vanmarcke weten dan weer al wat winnen is in deze regio, want het zijn ex-winnaars in de Bretagne Classic. Speelt één van hen het op de plaatselijke wegen ook klaar op een kampioenschap?

WAT MET STUYVEN EN PHILIPSEN?

Met Stuyven en Philipsen zijn er voorts nog twee Belgen die rap zijn aan de meet, maar de grootste favorieten komen uit het Nederlandse en Franse kamp. Mathieu van der Poel moet zijn explosiviteit op dit parcours zeker ook kunnen aanspreken. In de Italiaanse klassiekers was hij nog net geen top, maar misschien heeft zijn winst op het NK hem wel nog een niveau hoger getild.

Het EK stond aanvankelijk niet op zijn programma, maar is er nog bijgekomen. Dat betekent dat Van der Poel tuk is op een Europese titel. De tegenstand zal hier wel van een ander niveau zijn dan op het EK. Démare werd pas in laatste instantie bij de Franse selectie gehaald, maar is meteen een stevige kanshebber.

PERFECTE COMBINATIE BIJ FRANSE KOPMAN

Een sprinter die goed de colletjes mee over kan of in zijn eentje een gat kan dichtrijden: daar geraak je een eind ver mee. Démare demonstreerde deze kwaliteiten in het Frans Kampioenschap en de Ronde van Wallonië. Bovendien geraakte de man van Groupama-FDJ al erg snel gerodeerd na de hervatting van het seizoen.

Nog andere kandidaten? Jawel, en veel van hen zijn te zoeken in de Italiaanse ploeg. Ballerini, Nizzolo, Trentin, Ulissi: wie o wie zullen de Italianen als kopman aanduiden? Maar wie Van der Poel en/of Démare kan kloppen, zal alleszins al heel erg dicht in de buurt van de overwinning komen.

Onze sterren voor het EK wielrennen:

***** Arnaud Démare - Mathieu van der Poel

**** Oliver Naesen - Greg Van Avermaet

*** Iván García - Diego Ulissi

** Alexander Kristoff - Sep Vanmarcke - Rui Costa

* Davide Ballerini - Giacomo Nizzolo