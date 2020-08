Giacomo Nizzolo won enkele dagen geleden nog het Italiaans kampioenschap en is nu alweer aan het feest

Giacomo Nizzolo mag zich enkele dagen nadat hij Italiaans kampioen werd, nu ook Europees kampioen rijden. De Italiaan was dan ook in de wolken.

"Het is ongelooflijk", steekt Nizzolo van wal na de wedstrijd. "Ik ben perfect in stelling gebracht door het team in de finale, al waren ze eigenlijk de hele dag goed.We hadden afgesproken dat als we in de laatste ronde nog in groep waren, dat we alles op de sprint gingen zetten. En met succes. Ik ben erg trots op het team."

"Het was erg nipt. Ik dacht dat mijn sprong op het laatste niet goed was, maar ik had toch wat geluk", zegt de Italiaan van NTT Pro Cycling. "Ik heb een paar jaar geleden echt heel nipt verloren, maar nu wist ik nipt wel te winnen."

"Nu kijk ik vooral uit naar de Tour de France. Ik denk dat het daar enorm leuk gaat worden met deze trui aan, dat weet ik wel zeker", genoot Nizzolo.