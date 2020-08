Mas en Valverde kopmannen voor Movistar in Tour de France, geen plaats in de selectie voor Jürgen Roelandts

Movistar heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. Enric Mas en Alejandro Valverde zullen als kopmannen starten. Jürgen Roelandts zat in de voorlopige selectie, maar de Belg is er uiteindelijk toch niet bij.

Enric Mas en Alejandro Valverde gaan vanaf zaterdag voor het algemeen klassement mogen rijden in de Ronde van Frankrijk. De twee Spanjaarden zijn namelijk de kopmannen voor Movistar in de Tour. Ze krijgen daarbij steun van Erviti, Oliveira, Soler, Rojas, Cataldo en Verona.

Voor Jürgen Roelandts is er dus geen plaats in de definitieve selectie. De Belg stond op de voorlopige lijst en ging ook trainen met Valverde en de andere renners, maar hij is er dus uiteindelijk toch niet bij.