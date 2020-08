Mathieu van der Poel niet tevreden met vierde plek: "Het is een beetje klote"

Geen podiumplek op het Europees Kampioenschap voor Mathieu van der Poel. De Nederlander werd vierde.

Achteraf liet van der Poel zijn teleurstelling blijken tegenover NOS. "Het was een moeilijk parcours. We zijn nooit echt weggeraakt van het peloton, ondans de vele wervoede pogingen.

"Het was vooral een loterij in de sprint. Ik zat wel goed en zag een gaatje, maar al snel werd dat voor mijn neus dichtegereden. Het is een beetje klote. Het was echt een beetje mijn weg zoeken."

Mathieu van der Poel neemt zijn ploegmaats niets kwalijk. "Met de benen zat het goed. Wij hebben het goed gedaan. Maar ook Frankrijk en Italië deden het goed. Zij wilden een sprint en dat is hen ook gelukt. Het is dan ook niet verrassend dat zij die eerste twee plekken bemachtigen."