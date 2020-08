Medekopman bij de Belgische ploeg: "Ik hoop op een harde koers"

De Belgische ploeg heeft wel enkele speerpunten op het EK in Plouay. Daaronder ook Jasper Stuyven die "bijna zijn benen van de Omloop" heeft teruggevonden.

"Het gaat op z'n minst toch wel die richting uit", zegt hij in HLN. "Ik zie het als een mooie kans op extra succes. Op een parcours dat me zeer goed ligt. Zonde zou het zijn om zo'n kans te laten liggen. Ik heb er echt zin in."

Stuyven beseft ook dat er druk op de schouders ligt. "Met België kunnen we tegenwoordig, op gelijk welk terrein, altijd en overal voor winst gaan. Dat moet ook nu de ambitie zijn. Ik hoop op een harde koers, met veel actie. Waarin we onze collectieve kracht kunnen uitspelen."