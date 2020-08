Nizzolo met sterrentrui naar Tour de France, José De Cauwer ziet hem ook daar schitteren: "Riis heeft ploeg gemaakt van los zand, dus ..."

Het EK en de bijhorende sterrentrui is binnen, nu op naar de Tour de France. "Het zou me niet verbazen als hij daar ook zou schitteren."

Giacomo Nizzolo rijgt de overwinningen en truien aan elkaar. Na de nationale titel in Italië won hij nu ook het EK in Plouay.

"Het team heeft heel de dag goed gewerkt en het plan perfect uitgevoerd. Als we in de laatste ronde nog samen zaten, dan zouden we mikken op de sprint."

"Daarin kreeg ik een perfecte lead-out. Dit is een fantastische dag, ik verloor hier ooit eens heel nipt, nu heb ik het met mijn tijgersprong wél gehaald. En nu ga ik naar de Tour de France, met deze trui wordt dat echt fantastisch."

De analisten in de studio van Sporza waren alvast enthousiast: "Hij zit in de goede flow en heeft een manager - Bjarne Riis - die de boel op een rijtje heeft gezet en van los zand een ploeg gemaakt heeft. Volgens mij kan hij er een etappe pakken", aldus José De Cauwer.