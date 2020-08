Xandro Meurisse gaat kopmannen beschermen vandaag: "Ze doen mee voor de zege"

De wedstrijd is al volop aan de gang, maar voor de wedstrijd gaf Meurisse een reactie bij zijn team Circus-Wanty-Gobert. "Een selectie voor de nationale ploeg is altijd leuk. Onze kopmannen doen mee voor de zege", aldus Xandro Meurisse.

Meurisse zijn taak is om de koers hard te maken. "Ik moet onze kopmannen zo goed mogelijk berschermen. Ik hoop dat ik mijn taak tot een goed einde kan brengen en dat ik de wedstrijd hard kan maken."

