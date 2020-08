Caleb Ewan moet bevestigen en ziet verschil met vorig jaar: "Blijven met twee teams over om er sprint van te maken"

Caleb Ewan is de man die Lotto overwinningen moet schenken in de Tour. De ploeg heeft nog wel andere troeven, maar als spurter is hij de grootst mogelijke garantie. Zeker omdat de Australiër vorig jaar de snelste man in het peloton was. Maar komen er dit jaar wel veel sprints in de Tour?

Het parcours kent al weinig hele vlakke dagen. Ook het aantal ploegen dat een vlucht wil controleren met het oog op een massasprint dreigt minder te zijn. "Jumbo-Visma heeft dit jaar andere plannen, duw blijven we met twee teams over om er een sprint van te maken. Het wordt niet gemakkelijk. Meer ploegen zullen voordeel hebben bij een succesvolle ontsnapping. Dan moeten wij maar nog harder werken om de vluchters terug te pakken." Elke kans met beide handen grijpen dus. Waarom al niet in de eerste rit? "Het zal zeker geen pure sprintersetappe worden. Maar als je gelost bent, denk ik dat er nog genoeg tijd is om in de vallei terug te keren en alsnog te sprinten. Ik hoop dat ik daar dan nog bij ben." Ewan maakt zich sterk dat dat misschien wel kan lukken. "In Milaan-Sanremo moest ik lossen op de Cipressa, maar sindsdien gaat het in stijgende lijn." Ik hoop toch op minstens één ritzege Na zijn drie ritzeges van vorig jaar ligt de druk wel op de schouders van Ewan. Falen is geen optie. "Sowieso wil ik als sprinter altijd winnen. Ik zou ontgoocheld zijn als ik dat niet doe. Ik hoop toch op minstens één ritzege. Daarna zien we wel weer verder."