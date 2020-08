Chris Froome kijkt uit naar de Vuelta, maar: "Het is een vreemd gevoel om daar mijn laatste grote ronde te rijden voor INEOS"

Met de Ronde van Spanje zal Chris Froome zijn laatste grote ronde rijden voor TEAM Ineos. Het geeft hem een sentimenteel gevoel, want in de Vuelta is alles ook begonnen voor de Britse klimmer bij het team.

Chris Froome zal dit jaar niet te zien zijn in de Tour de France. De Brit zal meer dan waarschijnlijk als kopman starten in de Vuelta. Hij kijkt er naar uit, maar het geeft hem wel een vreemd en sentimenteel gevoel. Het staat te lezen bij Cyclingnews. "In de Ronde van Spanje heb ik mij 9 jaar geleden voor het eerst laten zien als een klassementsrenner. Om het nu opnieuw te rijden als laatste grote ronde voor INEOS, geeft mij een speciaal gevoel. Ik hou er van om deze rittenkoers te rijden", aldus Froome.