Ineos heeft nieuwe naam officieel voorgesteld, Bernal hoopt dat ervaring van de ploeg het verschil kan maken

Zeg niet langer zomaar Ineos tegen de ploeg die Egan Bernal aan een tweede Tourzege moet helpen. Vanaf nu is het: Ineos Genadiers. Dat was natuurlijk al langer bekend, maar op een event in Nice is die naam officieel gelanceerd. Uitkijken of deze op sportief vlak ook geluk brengt.

"Ineos Grenadiers is een nieuwe naam, maar eentje die samenvat wat we altijd geweest zijn", zo bekijkt Dave Brailsford het. "Het is een naam die weergeeft wat onze bestaande waarden zijn: ambitie, vastberadenheid, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en passie." De Brit heeft er een patent op om elk jaar de Tourwinnaar te leveren en probeert dat dit jaar met Egan Bernal. "Het zal speciaal zijn om voor het eerst de Tour als Ineos Grenadiers te rijden. We hebben een sterke ploeg met een goede mix van jonge renners en renners met veel ervaring, iets heel belangrijk voor de Tour. We zijn klaar om voluit te gaan", kondigt de Colombiaan aan. De titelverdediger kan rekenen op de steun van de Girowinnaar van vorig jaar. "Het is emotioneel voor mij om aan de start van de Tour te staan", vertelt Richard Carapaz. "Ik ben trots om als eerste Ecuadoriaan ooit deel te nemen aan de Tour."