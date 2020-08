Jumbo-Visma verwelkomt 18-jarige Nederlandse belofte komende jaren bij de profploeg: "Een droom die uitkomt"

Op je achttiende al de overstap naar de profs kunnen maken bij een team als Jumbo-Visma, dan moet je wel wat in je mars hebben. Het is weggelegd voor Olav Kooij. Midden 2021 gaat de Nederlander bij de eliteploeg van Jumbo-Visma rijden.

Kooij is dit seizoen bezig aan zijn eerste jaar bij de U23-ploeg en toch heeft hij al drie koersen kunnen winnen. Kooij heeft zijn talent dus al voldoende kunnen onderstrepen om vanaf 1 juli 2021 deel uit te maken van de eliteploeg. Kooij heeft een contract getekend voor drie jaar.

Het is sneller gegaan dan ik had kunnen dromen

"Het is sneller gegaan dan ik ooit had kunnen dromen", bevestigt Kooij. "Het was al een mooie stap om naar de opleidingsploeg te gaan. Dat ik zo snel een profcontract kan tekenen, is erg speciaal en een droom die uitkomt. Ik voel me thuis in deze ploeg."

De jonge renner is erg rap aan de meet en dat wil hij natuurlijk bewijzen bij de grote jongens. "De komende jaren hoop ik mezelf verder te ontwikkelen in het sprinten. Dat gaat goed op dit moment en het is mijn wapen om koersen te winnen. Ik zal daarop blijven focussen."